der DAX schloss zum Ende der 49. Kalenderwoche bei 13154 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12861 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 4. bis 8. Dezember um 293 Zähler oder 2,5 Prozent höher. Nach einem schwachen Start beendete der DAX die Woche doch noch im Plus. Am Montag lag der Index am Tief bei 12810 Punkten, das Hoch am Freitag befand sich bei 13241 Punkten und um mehr als 400 Punkte darüber.

Der Index reizte dabei seine bereits zuvor gehaltene Spanne zwischen 12800/900 und 13200 Punkten in voller Breite aus. Die Aktienmärkte wurden hier durch den fallenden Euro in US-Dollar unterstützt. Nachdem er am Anfang der letzten Woche noch um 1,189 US-Dollar notierte, bewegte er sich zum Ende nur noch um 1,177 US-Dollar. Für Erleichterung am Markt sorgen zwei Entscheidungen der US-Politik. Die Steuerreform passierte den Senat und eine Haushaltssperre wurde verhindert.

Doch wurde der Regierungsstillstand nur erneut bis 22. Dezember aufgeschoben. Spannung verspricht der Ausblick auf die bevorstehende Woche. Nur noch 13 Handelstage zählt das Jahr, doch werden in den nächsten Tagen noch einmal die beiden großen Notenbanken aktiv. Am Mittwoch gibt die Federal Reserve ihren Zinsentscheid bekannt. Allgemein erwartet wird die dritte Anhebung der US-Zinsen in diesem Jahr. Am Donnerstag steigt die EZB in den geldpolitischen Ring.

Der DAX konnte am Freitag die wichtige Marke um 13200 Punkte zeitweise zurückerobern. Danach kam der Index aber wieder zurück. Wie geht es nun weiter? Solange der DAX über 13030 Punkten notiere, sei vorerst mit steigenden Kursen über 13250 Punkte hinaus bis 13600 Punkte zu rechnen. Wichtig allerdings sei, dass in der Bereich um 13250 Punkte alsbald erobert werde, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Apple: Chance von 144 Prozent p.a.

(05.12.2017) Stellt Apple im Weihnachtsquartal einen neuen Verkaufsrekord auf? Sehr gut möglich. Auch das Chartbild der Apple-Aktie ist positiv. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von Apple mit einer unteren Schwelle bei 150 US-Dollar können risikofreudige Anleger bis März eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Börse: Aktie greift Trend an

