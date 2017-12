The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0035678728 BASELLANDSCH.KBK 07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RE3W7 AAREAL BANK MTN.HPF.S161 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW61M1 LBBW OPF.1213 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0196770439 AUTONEUM HLDG 12-17 BD01 BON CHF N

CA HHW1 XFRA DE000A1R0VD4 HOMANN HOLZW IHS.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0J857 LBBW INFLATIONS-ANL 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW2ZD3 LAND NRW SCHATZ09R993 BD01 BON EUR N

CA XFRA US494368BD47 KIMBERLY-CLARK 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US85771SAA42 STATOIL ASA 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US94973VAR87 ANTHEM 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US01741RAC60 ALLEGHENY TECH. 2019 BD02 BON USD N

CA DNQC XFRA US85771PAR38 STATOIL ASA 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USP04808AA23 ARGENTINA 16/21 REGS A P1 BD02 BON USD N

CA C24B XFRA USU16109AR81 CHAR.COM.OPERAT. 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1014862731 KRED.F.WIED.14/17 MTN RB BD02 BON BRL N