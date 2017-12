The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US26874QAB68 ENSCO 2027 BD03 BON USD N

CA XFRA US29444GAJ67 AXA FINANCIAL INC. 2028 BD03 BON USD N

CA XFRA US30219GAE89 EXPR.SCRIP.HDG 2021 BD03 BON USD N

CA XFRA US30219GAF54 EXPR.SCRIP.HDG 2022 BD03 BON USD N

CA XFRA US30219GAG38 EXPR.SCRIP.HD.2041 BD03 BON USD N

CA XFRA US373334JR32 GEORGIA POWER 2040 BD03 BON USD N

CA XFRA US373334JS15 GEORGIA POWER 2040 BD03 BON USD N

CA XFRA US373334JW27 GEORGIA POWER 2042 BD03 BON USD N

CA XFRA US406216BJ98 HALLIBURTON 15/35 BD03 BON USD N

CA XFRA US460146CN10 INTL PAPER 15/46 BD03 BON USD N

CA XFRA US60871RAD26 MOLSON COORS BREW. 12/42 BD03 BON USD N

CA XFRA US629377BU53 NRG ENERGY INC.2023 BD03 BON USD N

CA XFRA US629377BY75 NRG ENERGY INC. 15/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US74153QAJ13 PRIDE INTERNATIONAL 2040 BD03 BON USD N

CA XFRA US743315AQ62 PROGRESSIVE 2045 BD03 BON USD N

CA XFRA US744320AV41 PRUDENTIAL FINL 15/45 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US779382AQ31 ROWAN COMPANIES 2042 BD03 BON USD N

CA XFRA US779382AS96 ROWAN COMPANIES 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN 14/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US83368TAE82 SOC GENERALE 16/21FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US843646AH38 SOUTHERN POWER 2041 A BD03 BON USD N

CA XFRA US883556BN17 THERMO FISH.SCI. 16/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US91159HHA14 U.S. BANCORP 2021 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US91159HHC79 U.S. BANCORP 2022 MTN BD03 BON USD N