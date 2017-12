The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19S801 HYLEA GROUP 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSTT3 SP SALIER PROJ. ANL 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MH4 COBA MTH S.P19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MJ0 COBA MTH S.P20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MK8 COBA 17/22 S.893 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2R01 NORDLB FESTZINSANL.55/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013302809 SCHNEIDER ELECTRIC 17/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA USF2893TAC02 ELEC.DE FRANCE 09/39 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USH4209UAF33 UBS GROUP FDG 17/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USH4209UAG16 UBS GROUP FDG 17/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USJ77549AC73 SUMITOMO LIFE 17/77 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USP989MJBN03 YPF 17/47 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US010392FM53 ALABAMA PWR 2045 BD03 BON USD N

CA XFRA US06738EAT29 BARCLAYS 17/23 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US11120VAF04 BRIXMOR OPE.PAR. 17/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US1248EPAY96 CCO HLDGS 12/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US12543DAV29 CHS/COMM.HEALTH SYS 14/22 BD03 BON USD N

CA XFRA US12673PAE51 CA INC. 2023 BD03 BON USD N

CA XFRA US14040HBD61 CAPITAL ONE FINL 2023 BD03 BON USD N

CA XFRA US153527AM88 CENTRAL GAR. + PET 17/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US161175AY09 CHAR.COM.OPERAT. 16/25 BD03 BON USD N

CA XFRA US161175AZ73 CHAR.COM.OPERAT. 16/35 BD03 BON USD N

CA XFRA US161175BA14 CHAR.COM.OPERAT. 16/45 BD03 BON USD N

CA XFRA US161175BB96 CHAR.COM.OPER. 16/22 BD03 BON USD N