FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.230 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.180 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.180 EUR

EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.180 EUR

EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.410 EUR

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.170 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.370 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.330 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.190 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.220 EUR

EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.392 EUR

EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.250 EUR

EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.100 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.341 EUR

3SP2 XFRA LU0256567925 STARCAP.-WINBONDS PL.A EO 1.647 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.182 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.136 EUR

OPJ3 XFRA LU0097333701 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.F 3.193 EUR

WZFZ XFRA LU0366178969 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.R 2.412 EUR

S6TD XFRA LU0323578145 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.BAL.R 2.782 EUR

S6TK XFRA LU0526000731 FLOSS.V ST.-CU.DIV.BD R 2.296 EUR

XFRA DE000HLB02S3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.12A/13 0.002 %

9Z6 XFRA KYG0501C1006 AP RENTALS HLGDS LTD -001 0.001 EUR

F750 XFRA DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R 2.000 EUR

S6TL XFRA LU0831568729 FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO 3.560 EUR

WYF5 XFRA LU1012015118 FLOSSB.V.ST.-GL.EM.M.EQ.R 0.347 EUR

FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.040 EUR

1JT XFRA KYG911501057 TSUI WAH HLDGS LTD HD-,01 0.002 EUR

WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.153 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.120 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.770 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.153 EUR

S6TN XFRA LU0952573482 FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II R 0.924 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.800 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.146 EUR