FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %

UPKB XFRA LU0114997082 STARCAP.-STARPOINT A-EUR 3.533 EUR

XFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %

DDR XFRA US23317H1023 DDR CORP. 0.162 EUR

XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI

S6TJ XFRA LU0399027613 FLOSS.V ST.-BD OPPOR.R 2.704 EUR

S6TC XFRA LU0323577923 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.DEF.R 2.208 EUR

S6TB XFRA LU0323578657 FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R 2.096 EUR

XFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %

SBQ1 XFRA LU0137341789 STARCAPITAL-ARGOS A EUR 2.195 EUR

SBQ4 XFRA LU0137341359 STARCAPITAL-PRIAMOS A EUR 3.002 EUR

UFUD XFRA CH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.CAP.EU.EO P 1.490 EUR

U2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 0.536 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.522 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.077 EUR

ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.060 EUR

HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.017 EUR

MHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.300 EUR

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 0.700 EUR

YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.220 EUR

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.650 EUR

EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.150 EUR

EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.160 EUR

EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.060 EUR

EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHINA 0.034 EUR

EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.001 EUR

EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.004 EUR

EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.030 EUR

EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.050 EUR

EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.026 EUR

EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.051 EUR

EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.160 EUR

EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.010 EUR

EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.160 EUR