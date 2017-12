FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HJU XFRA DE0009769778 DWS EUROPA STRAT. (RENT.)

XFRA CA2529054017 DIAMOND FIELDS INTL

XFRA CA0402702090 ARGUS METALS CORP.

XFRA AU000000CZA6 COAL OF AFRICA LTD

PK2 XFRA US7033431039 PATRICK IND. INC.

I37B XFRA SG1BG8000003 INDIABULLS PROP.INV. UTS

1P9 XFRA US71714F1049 PHARMERICA CORP. DL-,01