NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 134 Euro angehoben. Der beabsichtige Börsengang der Medizintechnik-Sparte sei ein klarer Treiber für den Wert des Gesundheitsgeschäfts, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten dadurch auch die bei Siemens verbleibenden Geschäftsteile zur Neubewertung unterzogen werden. Der Experte rechnet entsprechend mit einer im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung, wobei die Aktien in Richtung seines Kursziels steigen dürften./tav/ck

Datum der Analyse: 11.12.2017

