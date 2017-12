FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit moderaten Gewinnen in eine von der Geldpolitik dominierte Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag etwa zwei Stunden vor dem Auftakt 0,27 Prozent höher auf 13 189 Punkte. Damit nimmt der Index wieder Kurs auf das obere Ende der Handelsspanne der vergangenen Wochen, in denen er zwischen etwa 12 800 und 13 200 Punkten pendelte. Vor dem Wochenende war ein Ausbruch nach oben noch gescheitert.

Rückenwind liefern positive Impulse aus Übersee: An der Wall Street war es vor dem Wochenende nach oben gegangen und die Börsen Asiens legten zum Wochenstart zu.

Im Fokus steht in der neuen Wochen die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte anheben dürfte. Alles andere wäre eine große Überraschung. Am Donnerstag wird dann der Präsident der Europäischen Zentralbank die letzte Pressekonferenz des Jahres geben. Nach Ansicht der Experten der Landesbank Helaba ist es eher unwahrscheinlich, dass Mario Draghi seinen Tonfall mit Blick auf die Geldpolitik ändern wird./mis/ag

