Tele Columbus AG: Erfolgreiche Anpassung der Kreditkonditionen

Tele Columbus nutzt das positive Kreditumfeld

Erfolgreiche Anpassung der Kreditkonditionen

- Reduzierung der Kreditmarge um 25 Basispunkten auf dann 300 Basispunkte plus Euribor

- Initiale Zinskostenersparnis von circa EUR 3,5 Millionen jährlich

- Term Loan B ausgeweitet um EUR 50 Millionen auf dann EUR 1,305 Milliarden zur Finanzierung der jüngst erworbenen KMS Anteile

Berlin, 11.12.2017. Die Tele Columbus AG (die "Gesellschaft" oder das "Unternehmen"), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat erfolgreich die Zustimmung aller Kreditgeber zur Anpassung des Term Loan B eingeholt. Dabei konnten die Kreditkonditionen angepasst werden sowie der Term Loan B ausgeweitet werden.

Vor dem Hintergrund des weiterhin positiven Umfelds des Kreditmarktes, war Tele Columbus in der Lage opportunistisch ihre bestehenden Kreditkonditionen des Term Loan B erfolgreich anzupassen. Im ersten Schritt sinkt die Kreditmarge um 25 Basispunkte auf dann 300 Basispunkte plus Euribor. Eine weitere Reduzierung der Kreditmarge auf dann 275 Basispunkte plus Euribor ist ebenfalls vereinbart worden unter der Voraussetzung gewisser Parameter. Die neuen Kreditkonditionen implizieren jährliche Zinskosteneinsparungen von circa EUR 3,5 Millionen. Tele Columbus wird die zusätzlich aufgenommen EUR 50 Millionen zur Teilrückzahlung ihrer Capex Linie nutzen. Diese wurde kürzlich in Anspruch genommen im Zusammenhang mit dem Erwerb der KMS Anteile im Oktober diesen Jahres. Diese EUR 50 Millionen werden in die bestehende Term Loan B Kreditlinie konsolidiert, welche dann insgesamt EUR 1,305 Milliarden umfassen wird.

Sowohl S&P als auch Moody's haben beide erst kürzlich ihre Einschätzung von B (stabil) beziehungsweise B2 (positiv) bestätigt.

Durch diese Transaktion wird die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft erweitert. Darüber hinaus unterstreicht dieser Schritt auch den kontinuierlichen Fokus des Vorstands auf Kosteneinsparungen und schafft somit unter anderem eine Voraussetzung zur Schaffung von Barmitteln welche den Unternehmenswert maximieren.

Die Anpassung der Kreditkonditionen wurde von J.P. Morgan begleitet.

Über uns

Die Tele Columbus AG ist mit rund 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Die Marke PUR der Unternehmensgruppe steht für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel liefert PUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern der Wohnungswirtschaft bietet PUR flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrierdienste und Unternehmenslösungen auf Basis eigener Glasfasernetze erbracht. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Hamburg, Leipzig, Ratingen und Unterföhring ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KHDYVENEDJ Dokumenttitel: 11-12-2017_Tele Columbus AG_Pressemitteilung_Erfolgreiche Term Loan B Anpassung

