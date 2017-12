An dem Vorhaben mit einem Gesamtbudget von 6,9 Millionen Euro unter Koordination des spanischen Forschungszentrums IK4-Tekniker waren insgesamt 17 Partner aus Industrie und Forschung beteiligt. Darunter - überraschenderweise - kein typischer Roboterhersteller. Nach drei Jahren Arbeit sind aus dem EU-Projekt jetzt Hard- und Software-Lösungen hervorgegangen, die sich für die Mensch-Roboter-Kollaboration eignen, einfach zu programmieren und zu bedienen sind. Aufgrund des modularen Ansatzes des Projekts lassen sich die meisten Ergebnisse in andere Robotersysteme, die bereits auf dem Markt existieren oder in der Entwicklung sind, integrieren. Die aus FourByThree ...

Den vollständigen Artikel lesen ...