Basel (awp) - Im Verwaltungsrat der Versicherungsgesellschaft Bâloise kommt es zu einem Wechsel. Werner Kummer tritt an der nächsten Generalversammlung vom 27. April 2018 nicht mehr zur Wiederwahl an, er soll durch Hans-Jörg Schmidt-Trenz ersetzt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Der 58-jährige Schmidt-Trenz ...

