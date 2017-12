Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat mit seiner Phase-III-Studie IMmotion151 die gesteckten Ziele (primärer Endpunkt) erreicht. In der Studie wurde das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenkrebs getestet. Bei jenen Patienten, die mit Tecentriq plus Avastin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...