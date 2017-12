BERLIN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich zuversichtlich bei einigen Knackpunkten der anstehenden Gespräche mit der SPD zu einer Regierungsbildung gezeigt. Beim Thema Rentenreform etwa sei man sich im "Ziel durchaus einig", sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Bezüglich des Familiennachzugs, den die SPD im Gegensatz zur CDU nicht weiter ausgesetzt lassen will, und zum Thema Integration allgemein sagte sie: "Dazu haben wir eigentlich schon ein gutes Konzept bei den Jamaika-Verhandlungen erarbeitet, hinter dem sich aus meiner Sicht auch die SPD gut versammeln könnte."

Sie betonte: "Wir gehen in mögliche Regierungsgespräche, damit sie gelingen, nicht, damit sie scheitern." Einfache Gespräche erwartet Kramp-Karrenbauer nicht: "Es ist sicherlich durch den Wahlkampf und durch die Abläufe der letzten Wochen hier auch Vertrauen beschädigt worden." Das müsse wieder aufgebaut werden. "Es ist insbesondere für die SPD ein langer Weg, von der ersten Verweigerung in der Wahlnacht, jetzt diesen Gang in eine mögliche Regierungsbeteiligung zu suchen."

Auf die Frage, wann Deutschland Antworten auf die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron geben könne, zeigte sie sich vor den am Mittwoch beginnenden Gesprächen der Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD ebenfalls zuversichtlich: "Ich hoffe sehr schnell. Das wird jetzt auch an den Verhandlern liegen. Vielleicht können wir diese Woche schon den ersten großen Schritt in diese Richtung machen."/neb/DP/zb

