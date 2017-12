Die Interaktion zwischen Fahrer und Auto entwickelt sich immer weiter. Das ist nötig, um den wachsenden Anforderungen an die Mensch-Maschine-Beziehung gerecht zu werden. Frühere Systeme mussten noch mit sehr vielen Einschränkungen zurechtkommen, wie begrenzte Rechenleistung im Auto und Benutzerschnittstellen (HMI), die nicht auf Sprachdialog ausgerichtet waren. Neuere Systeme auf dem Markt lassen jedoch bereits erahnen, welches Potenzial in einem intelligenten Assistenten steckt. Dieser soll sich ganz einfach mit Sprachbefehlen steuern lassen, um den Fahrzeuginsassen ihre Reise möglichst angenehm zu machen.

Wenn der Bordcomputer eine Stimme bekommt, kann das zudem auch wesentlich zur Akzeptanz selbstfahrender Autos beitragen. Denn Menschen werden ihr Schicksal nur dann freiwillig in die Hände eines autonomen Fahrzeugs legen, wenn sie der Technologie dahinter vertrauen. Und Vertrauen wird auch dadurch aufgebaut, dass das Auto auf natürliche Art und Weise mit dem Nutzer kommuniziert und interagiert.

Was hat der Fahrer wirklich gemeint?

Ein natürlicher Sprachdialog zwingt den Benutzer nicht, einem speziellen Menü von Befehlen zu folgen oder gar Kommandos auswendig zu lernen. Ein gutes Spracherkennungssystem im Auto hört auf den Benutzer und entscheidet selbstständig, welche Aktion in welchem Untermenü ausgeführt werden soll. Der Fahrer sagt seinem Auto einfach, was es tun soll: "Rufe Ingo auf dem Handy an", "Navigiere ...

