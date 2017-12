Was tut sich im Bereich Automotive Ethernet? Serviceorientierte Architekturen () dienen in der IT-Industrie bereits seit Jahren dazu, verteilte Systeme zu beschreiben und zu strukturieren. Serviceorientiertes Design gewinnt aber auch in der Automobilindustrie massiv an Bedeutung. Mit einer SOA entsteht eine durch klar definierte Schnittstellen (Interfaces) charakterisierte Servicelandschaft (Bild 1). Diese Schnittstellen sind idealerweise sowohl syntaktisch als auch semantisch korrekt beschrieben.

Außerdem sind in einer SOA die Softwarekomponenten über einen "Service-Bus" als Middleware miteinander verbunden. Die Middleware dient als Vermittler zwischen den zwei Rollen eines Services: Dem Anbieter (Service-Provider) und den Konsumenten des Services (Service-Consumer). Die SOA bietet eine lose Kopplung zwischen den Service-Rollen innerhalb eines Systems. Gegenüber monolithischen Softwarearchitekturen hat sie dadurch eine höhere Flexibilität. Zwei weitere positive Aspekte sind eine größere Wiederverwendbarkeit sowie eine bessere Integrationsfähigkeit neuer Servicekomponenten. Die Middleware regelt die Kommunikation zwischen Service-Provider und Service-Consumer sowie den Kommunikationsaufbau. Ebenso definiert die Middleware in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...