Die EU-Kommission prüft Hinweise auf illegale Absprachen bei der Übernahme der Fluggesellschaft AirBerlin durch die Lufthansa. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte der Bild-Zeitung, falls es Hinweise auf eine mögliche gezielte Aktion von handelnden Personen gebe, die zu Lasten der Kunden gehen, werde die EU das herausfinden. "Wir werten dazu alle internen Papiere, auch aus Vorstandssitzungen und E-Mail-Verkehr, aus." Sollte sich dabei herausstellen, "dass es geplant ist, mit der Übernahme höhere Preise durchzusetzen und Kunden zu schädigen, würden wir einschreiten". Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann war erst im Februar 2017 als Vorstandsvorsitzender von der Lufthansa zur angeschlagenen Air Berlin gewechselt. "Wir haben von Beginn an die Gefahr gesehen, dass die Preise steigen könnten", so Vestager. "Deshalb schauen wir da genau hin."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

09:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Gespräch mit

Siemens-Vorstand über Stellenabbau, Berlin

12:00 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen November, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

Aroundtown: 0,163 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.656,00 0,08 Nikkei-225 22.938,73 0,56 Schanghai-Comp. 3.315,74 0,78 DAX 13.153,70 0,83 DAX-Future 13.151,00 0,37 XDAX 13.150,14 0,35 MDAX 26.178,45 0,17 TecDAX 2.514,83 1,07 EuroStoxx50 3.591,45 0,51 Stoxx50 3.176,94 0,67 Dow-Jones 24.329,16 0,49 S&P-500-Index 2.651,50 0,55 Nasdaq-Comp. 6.840,08 0,40 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,44 -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mit einem gut behaupteten Start in die neue Woche erwartet. Zunächst dürften gute Vorgaben abgearbeitet werden. An der Wall Street kletterte der Dow-Jones-Index bereits zum 65. Mal in diesem Jahr auf ein Rekordhoch. Der Euro startet mit 1,1780 Dollar etwas fester in die Woche, was den Aufwärtsdrang am europäischen Aktienmarkt eher etwas bremsen dürfte. Im Fokus stehen in dieser Woche die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken. Fest ausgegangen wird dabei davon, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Im Euroraum dürften die Leitzinsen dagegen noch lange auf dem niedrigen Niveau verharren.

Rückblick: Fester - Für Erleichterung sorgte, dass der US-Kongress im Streit um den US-Haushalt eine Haushaltssperre und damit einen erzwungenen Regierungsstillstand vorerst verhindert hat. Zudem hob der erste Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen die Stimmung etwas, ebenso wie der robust ausgefallene US-Arbeitsmarkt für November und gute Konjunkturdaten aus Asien. Die US-Notenbank dürfte damit am Mittwoch die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr anheben. Gesucht waren zum Wochenausklang vor allem Bankenwerte. Der Banken-Index erhöhte sich um 2,2 Prozent. Die wieder steilere Zinsstrukturkurve und der Zinsanstieg kämen den Banken zugute, weil damit das Kreditgeschäft lukrativer werde, hieß es. Zudem sei es bei den Eigenkapitalregeln von Basel 3 zu keiner Verschärfung gekommen. Letzteres machte Italiens Banken zu den größten Gewinnern. Unicredit zogen um 6,1 Prozent an, Intesa Sanpaolo um 3,8 Prozent. Deutsche Bank verteuerten sich um 3,3 Prozent und Commerzbank um 1,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Extrem volatil ging es bei Steinhoff zu, worin sich die derzeitige Unsicherheit rund um den Möbelhändler widerspiegelte. Zum Start knickte der Kurs nochmals um 40 Prozent ein auf ein Tagestief von 36 Cent. Zwischenzeitlich lag er dann sogar im Plus, um den Handel schließlich mit einem Minus von 20,7 Prozent bei 47 Cent zu beenden. Positiv wurden die Geschäftsjahreszahlen von Carl Zeiss Meditec aufgenommen. Sie übertrafen sowohl die eigenen Erwartungen als auch die Konsensschätzungen in punkto Umsatz und Gewinn. Die Aktie zog um 1,3 Prozent an. Einen Kurseinbruch verzeichneten in der dritten Reihe Phoenix Solar, die um 85,4 Prozent auf 21 Cent fielen. Das Photovoltaik-Systemhaus hatte sich zahlungsunfähig gemeldet.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Steinhoff-Aktie erholte sich bei Lang & Schwarz etwas von ihrem Absturz um 7 Prozent.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für November schob die Aktienkurse moderat an. Positiv wirkte sich auch der abgewendete "Government Shutdown" aus. Gestützt wurde die Stimmung daneben von klar besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten aus China und Japan. Technologiewerte liefen zunächst dem Markt voraus, konnten den Vorsprung aber nicht halten. Der Halbleitersektor war schließlich sogar der schwächste im S&P-500. Stattdessen gehörten Telekom- und Pharmawerte zu den Favoriten. Im Dow blieben allerdings Microsoft ohne neue Nachrichten zu dem Unternehmen mit einem Plus von 2 Prozent stärkster Gewinner. American Outdoor Brands brachen um 9,5 Prozent ein. Die Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson litt unter dessen schwachen Zahlen. Gilead Sciences legten um 2,1 Prozent zu nach der Anküdnigung, das Zelltherapie-Unternehmen Cell Design Labs für 567 Millionen Dollar zu erwerben.

US-Anleihen gaben etwas nach. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:45 Uhr EUR/USD 1,1783 +0,1% 1,1770 1,1764 EUR/JPY 133,78 +0,1% 133,68 133,60 EUR/CHF 1,1686 -0,0% 1,1687 1,1684 GBP/EUR 1,1382 +0,0% 1,1374 1,1364 USD/JPY 113,54 -0,0% 113,58 113,57 GBP/USD 1,3411 +0,2% 1,3387 1,3370 Bitcoin BTC/USD 16.529,13 +14,8% 14.392,62 15.188,55

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne noch leicht aus. Im Gegenzug fiel der Euro im US-Handel auf 1,1766 Dollar zurück, nach Ständen um 1,1780 Dollar am Vorabend. Im Tagestief lag der Euro schon bei 1,1730 Dollar. Die US-Arbeitsmarktdaten riefen nur eine geringe Reaktion am Devisenmarkt hervor. Die Dollar-Stärke wurde getragen von der abgewendeten Haushaltssperre, der Hoffnung auf eine rasche Einigung bei der US-Steuerreform und der in der nächsten Woche erwarteten Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Auch zum Yen legte der Greenback zu auf 113,24 nach 112,50 Yen am Vortag. Extrem volatil ging es beim Bitcoin zu. Die Tagesspanne reichte von rund 14.500 bis ca. 17.000 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,24 57,36 -0,2% -0,12 +0,4% Brent/ICE 63,24 63,4 -0,3% -0,16 +7,9%

Kräftig nach oben ging es mit den Ölpreisen. Starke Ölimportdaten aus China sorgten für Kauflaune. Diese lagen im November bei 9 Millionen Barrel pro Tag, nach 7,3 Millionen Barrel im Oktober. "Damit dürfte China die USA dieses Jahr als größten Ölimporteur verdrängen", so Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg im US-Handel um 1,2 Prozent auf 57,36 Dollar. Für Brent ging es 1,9 Prozent auf 63,37 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,88 1.248,55 +0,1% +1,33 +8,6% Silber (Spot) 15,87 15,85 +0,1% +0,02 -0,4% Platin (Spot) 892,00 888,90 +0,3% +3,10 -1,3% Kupfer-Future 2,95 2,96 -0,2% -0,00 +16,9%

Der Goldpreis bewegte sich in engen Grenzen seitwärts. Die weiterhin sehr robuste Verfassung des Arbeitsmarktes deute darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA auch im kommenden Jahr anhalte, hieß es. Darunter dürfte das zinslose EDelmetall tendenziell leiden. Der Preis lag zuletzt unverändert bei 1.248 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

Großbritannien wird nach den Worten von Brexit-Minister David Davis die Rechnung für seinen Ausstieg aus der EU nur zahlen, wenn sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen geeinigt haben. "Kein Deal bedeutet, dass wir nicht zahlen werden", sagte Davis.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im November gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent gestiegen, exakt so stark wie erwartet. Die Verbraucherpreise zogen um 1,7 Prozent an, während sie 1,8 Prozent höher prognostiziert wurden.

NAHOSTKONFLIKT

Die Arabische Liga hat die USA zur Rücknahme ihrer umstrittenen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels aufgefordert. Die USA müssten die Entscheidung zurücknehmen, zugleich müsse die internationale Gemeinschaft einen Palästinenserstaat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anerkennen, heißt es in einer Resolution nach einer Dringlichkeitssitzung.

NORDKOREA

hat sich zu einem regelmäßigen Austausch mit der UNO bereit erklärt. Der Kontakt zu den Vereinten Nationen solle "durch Besuche auf verschiedenen Ebenen" dauerhaft aufrecht erhalten werden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

