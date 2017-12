Paris - Die Artcurial-Gruppe, ein internationaler Akteur auf dem Kunstmarkt, übernimmt John Taylor, eines der weltweit ältesten und renommiertesten Luxusimmobilien-Netzwerke. John Taylor verfügt in der Schweiz über Agenturen in Genf, Gstaad, Lausanne Verbier sowie Crans-Montana.

Seit 2013 waren Artcurial und Taylor durch eine strategische Partnerschaft verbunden, um ihren Kunden einen immer leistungsfähigeren und umfassenderen Service zu bieten. Dank der vollständigen Integration von John Taylor wird die Artcurial-Gruppe diese Synergien durch ein globales und komplementäres Angebot erweitern und beschleunigen.

Das Auktionshaus Artcurial und das Immobilienagenturen-Netzwerk JohnTaylor üben in der Tat denselben Beruf aus, nämlich den eines Vermittlers, haben dieselbe Klientel, die "High Net Worth Individuals" (Personen mit einem Vermögen von über 30 Millionen US-Dollar) und verfügen über denselben, auf einem Talentmanagement basierenden Unternehmergeist.

Nicolas Orlowski, Geschäftsführer der Artcurial-Gruppe, erklärt: "Dank der von der Familie Pastor während über 20 Jahren getätigten Investitionen profitiert die Marke John Taylor von einer ausserordentlichen Bekanntheit, von einer hervorragenden internationalen Präsenz und mit einem Netzwerk von eigenen und Franchise-Agenturen an über 29 der attraktivsten Orte in 14 Ländern. Mit dieser Übernahme entscheidet sich Artcurial für eine kühne und bahnbrechende Strategie und fügt dem Unternehmen eine neue Branche hinzu, die nach und nach in unser globales Konzept integriert wird. Diese Entscheidung für ein externes Wachstum wird uns gestatten, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen. Wir werden jetzt die Marktanteile unserer beider Tätigkeiten auf komplementäre Weise entwickeln: ...

