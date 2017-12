DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada dürfte Boeing hart treffen. Der Flugzeughersteller teilte mit, Kanada werde seine Drohungen wohl wahr machen und davon Abstand nehmen, 18 Militärjets des Typs F/A-18 Super Hornet zu kaufen. Boeing könnten dadurch 5,2 Milliarden US-Dollar durch die Lappen gehen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte in jüngerer Zeit gewarnt, auf Geschäfte mit dem US-Flugzeugbauer zu verzichten, nachdem das Unternehmen aus Chicago eine Beschwerde beim US-Wirtschaftsministerium eingereicht hatte. Boeing beschuldigt seinen kanadischen Wettbewerber Bombardier, von unfairen Subventionen profitiert zu haben. Die US-Regierung schlug sich auf die Seite von Boeing und belegte die Flugzeuge der CSerie von Bombardier im Zöllen von 300 Prozent. Die Sprecherin des kanadischen Verteidigungsministers Harjit Sajjan wollte sich noch nicht in die Karten schauen lassen. Sie sagte nur, die Bekanntmachung, wie die Luftwaffe des Landes unterstützt werde, solle zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.656,00 +0,08% Nikkei-225 22.938,73 +0,56% Hang-Seng-Index 28.868,82 +0,80% Kospi 2.471,49 +0,30% Shanghai-Composite 3.316,87 +0,82% S&P/ASX 200 5.998,30 +0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien schließen sich zu Beginn der neuen Woche den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag an. Dort hatten die Indizes nach guten Arbeitsmarktdaten auf Rekordniveau oder knapp darunter moderat zugelegt. Nach einem zunächst noch verhaltenen Start legte der Nikkei-Index im Späthandel zu und schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 22.939 Punkte. Dort stieg der Index um ein halbes Prozent auf ein Rekordhoch. Für Gesprächsstoff sorgt einmal mehr die Kryptowährung Bitcoin. Nach den wilden Ausschlägen in beide Richtungen am Freitag mit etwa 17.000 Dollar als Tageshoch und weniger als 15.000 im Tagestief, zeigt die Tendenz wieder nach oben. Der Kurs klettert am ersten Tag, an dem an der Chicagoer Optionsbörse (CBOE) Terminkontrakte (Futures) auf die Kunstwährung gehandelt werden, um rund 15 Prozent auf 16.575 Dollar. Anleger können damit auf einen steigenden oder fallenden Bitcoin setzen, ohne direkt zu investieren. Markteilnehmern zufolge ist das Volumen im Bitcoin-Future-Handel bislang noch gering. Marktbeobachter bezeichnen das Geschäft als ruhig. Zum einen sorge der nahende Jahresausklang dafür, dass allmählich die Bücher für 2017 geschlossen würden und sich beispielsweise Fonds ihre Kursperformance sicherten. Zum anderen warteten die Anleger auf die diversen Notenbanksitzungen im Laufe dieser Woche, allen voran das Treffen der US-Notenbanker. Bei der Fed wird eine weitere Zinserhöhung erwartet. Unter den Einzelwerten zeigen sich laut Händlern Technologiewerte weiter erholt. Viele Titel der Branche waren zuletzt immer wieder unter Verkaufsdruck geraten, belasten von Sorgen über zu hohe Bewertungen und Sektorrotationen in andere Branchen. An der technologielastigen Börse in Taiwan, wo der Index zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende September zurückgefallen war, steigt der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai deutlich. Zu den Verlierern in Tokio gehörten Aktien aus dem Bausektor. Sie litten darunter, dass neue Daten zu den Häuserverkäufen im Vergleich zum Vorjahr eher maus ausgefallen sind.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Die Microsoft-Aktie behauptete ihre Plus aus dem regulären Handel und verbesserte sich bis 19.55 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 0,1 Prozent auf 84,25 Dollar. Die Titel waren zum Wochenausklang mit einem Aufschlag von 2 Prozent als Tagesgewinner im Dow-Jones-Index aus dem Handel gegangen. Und dies, obwohl der Technologie-Sektor seine Anfangsgewinne recht schnell wieder abgegeben hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.329,16 0,49 117,68 23,11 S&P-500 2.651,49 0,55 14,51 18,43 Nasdaq-Comp. 6.840,08 0,40 27,24 27,07 Nasdaq-100 6.344,57 0,45 28,29 30,45 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 739 Mio 823 Mio Gewinner 1.764 1.848 Verlierer 1.170 1.097 Unverändert 143 139

Etwas fester - Der stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für November schob die Aktienkurse moderat an. Positiv wirkte sich auch der abgewendete "Government Shutdown" aus. Gestützt wurde die Stimmung daneben von klar besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten aus China und Japan. Technologiewerte liefen zunächst dem Markt voraus, konnten den Vorsprung aber nicht halten. Der Halbleitersektor war schließlich sogar der schwächste im S&P-500. Stattdessen gehörten Telekom- und Pharmawerte zu den Favoriten. Im Dow blieben allerdings Microsoft ohne neue Nachrichten zu dem Unternehmen mit einem Plus von 2 Prozent stärkster Gewinner. American Outdoor Brands brachen um 9,5 Prozent ein. Die Muttergesellschaft des Handfeuerwaffenherstellers Smith & Wesson litt unter dessen schwachen Zahlen. Gilead Sciences legten um 2,1 Prozent zu nach der Anküdnigung, das Zelltherapie-Unternehmen Cell Design Labs für 567 Millionen Dollar zu erwerben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,38 1,2 2,36 -6,9 30 Jahre 2,76 0,3 2,76 -30,3

US-Anleihen gaben etwas nach, weil sich die Anleger eher riskanteren Papieren zuwandten. Zudem richteten die Anleger den Blick auf die weitere Straffung der Geldpolitik im kommenden Jahr. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1781 +0,1% 1,1770 1,1742 +12,0% EUR/JPY 133,79 +0,1% 133,68 133,27 +8,8% EUR/GBP 0,8784 -0,1% 0,8792 0,8700 +3,1% GBP/USD 1,3410 +0,2% 1,3387 1,3491 +8,7% USD/JPY 113,55 -0,0% 113,58 113,53 -2,9% USD/KRW 1092,85 -0,0% 1092,85 1093,92 -9,5% USD/CNY 6,6164 -0,1% 6,6212 6,6172 -4,7% USD/CNH 6,6200 -0,0% 6,6228 6,6240 -5,1% USD/HKD 7,8081 +0,0% 7,8070 7,8080 +0,7% AUD/USD 0,7525 +0,2% 0,7511 0,7511 +4,3% NZD/USD 0,6905 +0,9% 0,6840 0,6843 -0,6%

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne noch leicht aus. Im Gegenzug fiel der Euro im US-Handel auf 1,1766 Dollar zurück, nach Ständen um 1,1780 Dollar am Vorabend. Im Tagestief lag der Euro schon bei 1,1730 Dollar. Die US-Arbeitsmarktdaten riefen nur eine geringe Reaktion am Devisenmarkt hervor. Die Dollar-Stärke wurde getragen von der abgewendeten Haushaltssperre, der Hoffnung auf eine rasche Einigung bei der US-Steuerreform und der in der nächsten Woche erwarteten Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Auch zum Yen legte der Greenback zu auf 113,24 nach 112,50 Yen am Vortag. Extrem volatil ging es beim Bitcoin zu. Die Tagesspanne reichte von rund 14.500 bis ca. 17.000 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,24 57,36 -0,2% -0,12 +0,4% Brent/ICE 63,27 63,4 -0,2% -0,13 +8,0%

Kräftig nach oben ging es mit den Ölpreisen. Starke Ölimportdaten aus China sorgten für Kauflaune. Diese lagen im November bei 9 Millionen Barrel pro Tag, nach 7,3 Millionen Barrel im Oktober. "Damit dürfte China die USA dieses Jahr als größten Ölimporteur verdrängen", so Rohstoff-Analyst Giovanni Staunovo von UBS Wealth Management. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg im US-Handel um 1,2 Prozent auf 57,36 Dollar. Für Brent ging es 1,9 Prozent auf 63,37 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,87 1.248,55 +0,1% +1,32 +8,6% Silber (Spot) 15,87 15,85 +0,2% +0,02 -0,3% Platin (Spot) 892,10 888,90 +0,4% +3,20 -1,3% Kupfer-Future 2,95 2,96 -0,1% -0,00 +16,9%

Der Goldpreis bewegte sich in engen Grenzen seitwärts. Die weiterhin sehr robuste Verfassung des Arbeitsmarktes deute darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA auch im kommenden Jahr anhalte, hieß es. Darunter dürfte das zinslose EDelmetall tendenziell leiden. Der Preis lag zuletzt unverändert bei 1.248 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BREXIT

Großbritannien wird nach den Worten von Brexit-Minister David Davis die Rechnung für seinen Ausstieg aus der EU nur zahlen, wenn sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen geeinigt haben. "Kein Deal bedeutet, dass wir nicht zahlen werden", sagte Davis.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im November gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent gestiegen, exakt so stark wie erwartet. Die Verbraucherpreise zogen um 1,7 Prozent an, während sie 1,8 Prozent höher prognostiziert wurden.

NAHOSTKONFLIKT

Die Arabische Liga hat die USA zur Rücknahme ihrer umstrittenen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels aufgefordert. Die USA müssten die Entscheidung zurücknehmen, zugleich müsse die internationale Gemeinschaft einen Palästinenserstaat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anerkennen, heißt es in einer Resolution nach einer Dringlichkeitssitzung.

NORDKOREA

hat sich zu einem regelmäßigen Austausch mit der UNO bereit erklärt. Der Kontakt zu den Vereinten Nationen solle "durch Besuche auf verschiedenen Ebenen" dauerhaft aufrecht erhalten werden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA.

SÜDKOREA

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea haben die USA, Südkorea und Japan am Montag ein neues gemeinsames Militärmanöver gestartet.

VENEZUELA

Die wichtigsten Oppositionsparteien in Venezuela werden nach Worten von Staatschef Nicolás Maduro von der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ausgeschlossen. Zur Begründung nannte Maduro den Boykott der Bürgermeisterwahlen durch die Parteien am Sonntag. Bei den Wahlen gewannen seine Sozialisten nach Angaben des Staatschefs mehr als 300 von 335 Bürgermeisterposten.

APPLE

will laut Informanten den Musikdienst Shazam Entertainment Ltd erwerben, der eine populäre App betreibt. Mit der App können rund 1 Milliarde Nutzer herausfinden, um was für einen Song es sich bei einem Musikstück handelt.

