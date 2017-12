Ein Experte gibt Rat zur Privatinsolvenz, ein Finanzamt bemerkt nach Jahren einen Fehler und ein Fahrtenbuch muss ordentlich geführt werden, wenn das Finanzamt es anerkennen soll. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Finanzamt: Wenn ein Fehler zu spät auffällt

Ein Beamter lebte als Pensionär in zweiter Ehe. Bei der Scheidung von seiner Exfrau war ein Versorgungsausgleich durchgeführt worden: Die Exfrau bekam einen Teil seiner Pension als Ausgleich für die während der Ehe entstandenen Pensionsansprüche. Diesen Betrag überwies das Landesamt für Besoldung und Versorgung direkt an die Exfrau. Trotzdem beantragte der Pensionär in der Steuererklärung, dass der Betrag als gezahlter Unterhalt berücksichtigt werde. Unterhalt zählt in vielen Fällen zu den Sonderausgaben und mindert dann das zu versteuernde Einkommen. Eigentlich handelte es sich in diesem Fall aber nicht um Unterhalt: Der Pensionär hatte den Betrag ja nicht selbst an seine Exfrau gezahlt. Dieser war direkt an sie geflossen, weil er dem Pensionär nicht zustand. Dem Finanzamt fiel der Fehler erst nach mehreren Jahren auf. Es wollte daher rückwirkend für fünf Jahre die alten Steuerbescheide ändern: Das sei in diesem Fall möglich, weil neue Tatsachen nachträglich bekannt geworden seien. Das Finanzgericht Köln sah das anders. Schon in der ersten Steuererklärung, in der der Sachverhalt auftauchte, habe der Pensionär den Hintergrund offengelegt. Dann könne das Finanzamt nicht Jahre später behaupten, nichts vom ...

