Belén Garijo wollte Ärztin werden. Nun therapiert Deutschlands bestbezahlte Managerin die Pharmasparte und setzt voll auf das Geschäft mit dem Krebs.

Es war nach dem Ende der Franco-Diktatur, als Belén Garijo es auf die Titelseite einer großen spanischen Tageszeitung schaffte. Darauf war groß der Gesundheitsminister abgebildet, umgeben von wütenden Studenten. Garijo war vorne mit dabei. Zwei Monate lang hatte sie mit anderen Kommilitonen in der Uni übernachtet, demonstriert und protestiert. Der landesweite Numerus clausus fürs Medizinstudium war verschärft, Garijo nicht zugelassen worden.

Am Ende schaffte sie es doch an die Madrider Universität, die Behörden mussten den Notenschnitt senken. "Ich gebe niemals auf. Alles ist möglich. Das ist meine Philosophie", sagt Garijo, betont jedes Wort, setzt sich noch ein Stückchen aufrechter hin, in diesem tristen Konferenzraum in der Darmstädter Merck-Zentrale.

In den Achtzigerjahren war demonstrieren alles andere als normal in Spanien, zeugte von Mut, Entschlossenheit, Hartnäckigkeit.

Mit dieser Haltung hat es die mittlerweile 57-jährige Spanierin bis in den Vorstand des deutschen Pharma-, Labor- und Spezialchemiekonzerns geschafft. Dort entscheidet sie über die Zukunft des wichtigsten Geschäfts, der Medikamentensparte - über sieben Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20.000 Mitarbeiter. Und wieder steht Garijo in diesen Tagen vor einem entscheidenden Moment in ihrem Leben: Es geht darum, ob sie den Umschwung Mercks hin zu einem langfristig prosperierenden Konzern hinbekommt - und damit ihr Jahresgehalt wert ist. Fünf Millionen Euro streicht sie ein - damit ist Garijo Deutschlands bestbezahlte Managerin.

Kein Artikel über sie, kein Gespräch kommt ohne die Anmerkung aus. Garijo selbst sagt, über ihr Gehalt rede sie grundsätzlich nicht. Die Managerin toppt manches Männer-Einkommen, auch in anderen Branchen. Deutsche-Bank-Chef John Cryan etwa bekam 2016 weniger. Sich bei Garijo allein aufs Monetäre zu beschränken, wäre indes so einseitig wie die Beschreibung, wonach sie oft und gern die Farbe ihrer Fingernägel passend zu der ihrer Kostüme wählt. Die Frau gehört zu den vielschichtigsten Managern in der Topliga, die Deutschland derzeit vorzuzeigen hat.

Eine Pharmakarriere war für sie nicht vorgezeichnet. Garijo stammt aus der südspanischen Kleinstadt Almansa, die Mutter war Hausfrau, der Vater Angestellter. Bis zu ihrem 30. Geburtstag hatte sie Spanien kaum verlassen. Ihr Traumberuf war Ärztin, als Jugendliche hatten es ihr amerikanische Krankenhausserien im Fernsehen angetan. Obwohl sie Medizin studieren durfte, arbeitete Garijo nie in dem Beruf. Auf 1500 freie Stellen für praktische Ärzte kamen nach dem Examen damals mehr als 20 000 Absolventen. Garijo stand nach Notenstand auf Platz 2030. In die Provinz gehen wollte sie nicht, also nahm sie eine Stelle bei einer Krankenhauskette an und testete mit Patienten dort neue Medikamente.

Später wechselte sie in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Konzerns Abbott in die USA. Garijo war da schon Anfang 30. Dann ging es zurück nach Spanien, wo sie an der Entwicklung neuer Krebsmedikamente arbeitete - die Managerinnen-Karriere nahm ihren Lauf. Bei Sanofi leitete sie schließlich das Europageschäft von Paris aus und managte den Biotechzukauf Genzyme. "Viele verschiedene Aufgaben in vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, das hat mich weitergebracht", sagt sie, lehnt sich zufrieden zurück, setzt ihren strengen Blick auf.

Kooperation und Transparenz

Nun also Darmstadt. Stefan Oschmann, damals Pharmachef bei Merck, heute Konzernchef, holte die Managerin 2011 zu Merck, zunächst für das Marketing. Beide kannten sich von Konferenzen und Branchenevents: Oschmann war zuvor für das Europageschäft des US-Konzerns Merck & Co. verantwortlich, Garijo in gleicher Funktion bei Sanofi. "Stefan Oschmann hat mir die Aufgabe geschildert, und sie hat mir sofort gefallen. Es fiel ihm nicht schwer, mich zu überzeugen, zu Merck zu wechseln", sagt sie.

Ein Familienunternehmen, das zugleich an der Börse notiert ist, das fand Garijo spannend: "Das Beste aus zwei Welten. Einerseits das langfristige Denken eines Familienunternehmens, andererseits die oft eher kurzfristigen Erwartungen des Kapitalmarkts", sagt sie. Seither ziehen Oschmann und Garijo an einem Strang, die Wiederbelebung von Merck gilt als ihr gemeinsames Werk. 2015 stieg Garijo in den Vorstand auf.

"Ich schaue mir ein Unternehmen oder ein Geschäft genauso an wie einen Patienten. Ich betrachte die Symptome, ergründe die Ursachen und versuche, zu kurieren", beschreibt Garijo ihren Managementstil. Und als sie ...

