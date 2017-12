Frankfurt - Der Euro hat am Montag zu Beginn der neuen Handelswoche zugelegt. Auslöser der Bewegung war ein moderat schwächerer US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1785 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Zum Franken tendierte der Euro seitwärts.

Ein Euro wird zum Wochenauftakt mit 1,1685 CHF auf dem Niveau von Freitagabend gehandelt. Der US-Dollar kostet ...

