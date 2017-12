Portescap: Die Steuerungen eignen sich für Anwendungen wie orthopädische Bohrer, Stichsägen, oszillierende Sägen, Sagittalsägen oder Reibahlen, lassen sich aber auch in Anwendungen der chirurgischen Robotik, in Chirurgie-Schraubendrehern und Exoskeletten einsetzen. Statorwicklungen und Elektronik sind eingeschlossen und vor rauen externen Umgebungen geschützt, etwa in Autoklav- oder Geschirrspülanwendungen. ...

