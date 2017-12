St. Gallen - Die Raiffeisen-Bankengruppe hat Beat Hodel zum Leiter des neuen Departements "Risiko & Compliance" ernannt. Dieses wird im Zuge einer anfangs November angekündigten Umstrukturierung des Unternehmens geschaffen. Hodel tritt sein neues Amt per 1. Januar 2018 an, wie die Bank am Montag mitteilt.

Bereits im Jahr 2005 war der promovierte Volkswirt als Chief Risk Officer und Bereichsleiter ...

