Die deutliche Entspannung im Bankensektor hat zahlreichen Bankaktien wieder auf die Sprünge verholfen und zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung geführt. Dabei konnte die Commerzbank-Aktie seit Oktober letzten Jahres um 144 Prozent auf ein Jahreshoch von 12,80 Euro und damit so gut wie an den EMA 200 zulegen, wie bereits in der Analyse vom 28. September 2017: "Commerzbank: Jahreshochs im Visier" favorisiert wurde.

Dieser Widerstandsbereich stellt für die kommenden Handelstage jedoch eine größere Hürde dar, worin das ganze Problem liegt. Denn häufig werden an solch markanten Stellen Gewinnmitnahmen realisiert und dürften zu einem kurzfristig fallenden Aktienkurs der Commerzbank führen. Einerseits bietet dies klare Handelsoptionen auf der Unterseite, auf der anderen Seite kann ein ...

