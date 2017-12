FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag kaum bewegt in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,03 Prozent auf 163,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug moderat auf 0,30 Prozent.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Anleihemarkt für Bewegung sorgen könnten. Zudem äußern sich vor den Zinssitzungen der Notenbanken des Euroraums (Donnerstag) und der USA (Mittwoch) nur wenige Zentralbanker. Während von der US-Notenbank Fed die dritte Zinsanhebung in diesem Jahr erwartet wird, dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) keine großen Entscheidungen treffen./bgf/she

ISIN DE0009652644

AXC0068 2017-12-11/08:48