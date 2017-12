DAX - Wird der Ausbruch bestätigt? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Der Freitagshandel begann beim DAX mit einem Sprung über den Widerstand bei 13.161 Punkten und einer Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends der letzten Tage. In der Spitze erreichte der Index die 13.229 Punkte-Marke und konnte diese bereits kurzzeitig überwinden, ehe es zu einer moderaten Korrektur auf hohem Niveau kam. Diese Gegenbewegung führte bislang lediglich an die Unterstützung bei 13.161 Punkten zurück. Knapp darüber dürfte der DAX heute in den Handel starten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.24Uhr): Die Bullen haben gleich zum Wochenauftakt die Chance, den Widerstand bei 13.229 Punkten erneut...

