YTWO Formative unterzeichnet den ersten Auftrag in den USA mit einem der führenden Home Builder

11-Dezember-2017

Sacramento, USA, 8. Dezember 2017. YTWO Formative, der weltweit erste Anbieter einer cloudbasierten, kombinierten 5D BIM und Supply Chain Management Unternehmenslösung für Immobilienentwickler und Wohnungsbauunternehmen, gab heute den Abschluss eines Milestone Deals mit einem der führenden, amerikanischen Home Builder bekannt, welcher Familien jährlich etwa 30.000 Häuser in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stellt. YTWO Formative hat nunmehr im ersten Jahr seit seiner Gründung erfolgreich Verträge mit marktführenden Immobilienentwicklern (Developer) in seinen drei Zielmärkten USA, Deutschland und China abgeschlossen.

Der neue strategische Partner von YTWO Formative ist einer der führenden Home Builder in den USA mit zusätzlichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilieninvestitionen und Mehrfamilien-Mietobjekte. Die Partnerschaft mit YTWO Formative macht den neuen, in New York gelisteten Partner zum ersten Unternehmen in den USA, welches die YTWO Unternehmensplattform einführt, die 5D BIM-Technologie mit intelligentem Supply Chain Management verbindet. Durch die Digitalisierung und Industrialisierung des Bauprozesses zielt der Partner darauf ab, in den nächsten fünf Jahren bis zu 30% Einsparungen im Bauprozess zu erzielen. Die Vorteile ergeben sich aus der nahtlosen Zusammenarbeit mehrerer Interessengruppen über die cloudbasierte YTWO-Plattform, der verbesserten Projektausführung auf der Grundlage komplexer, virtueller Projektplanung und dem integrierten, smarten Lieferkettenmanagement.

"Unser neuer Partner ist der fortschrittlichste und innovativste Home Builder in den Vereinigten Staaten. Wir haben ein führendes US-Unternehmen gefunden, das unseren Geist hinsichtlich der Transformation der Bau- und Wohnungswirtschaft teilt", sagt Rebecca Wang, Chief Corporate Business Development Officer von YTWO Formative. "Die Visionen unseres neuen Partners und YTWO Formative zur Transformation der Wohnungsbauindustrie sind perfekt aufeinander abgestimmt: Die Digitalisierung und Industrialisierung werden zu beispiellosen Produktivitäts- und Effizienzgewinnen in der Branche führen. Wir freuen uns auf den Start dieser Partnerschaft sowie auf die Implementierung unserer mit der Lieferkette integrierten 5D-BIM-Technologie auf dem amerikanischen Markt, nachdem wir bereits erfolgreich Abschlüsse in Deutschland und China erzielen konnten."

YTWO Formative integriert intelligent eine smarte SCM-Lösung mit der 5D BIM-Enterprise-Technologie, ermöglicht die Optimierung der gesamten Lieferkette vom Rohmaterial bis zur Just-in-time-Lieferung vor Ort und hilft so, die Baukosten zu reduzieren und Verzögerungen im Bauprozess zu vermeiden. Mit YTWO Formative hat die Wohnungsbauindustrie den Transformationsprozess zu einem Big-Data-Business in Gang gesetzt. Alle Daten, vom Design bis zum Supply Chain Management, werden erfasst, gespeichert, analysiert, visualisiert und auf das Wesentliche reduziert, sodass Entscheidungsträgern tiefere Einblicke in das Konstruktionsmanagement, Zielgruppenmarketing sowie in Geschäftsmodellinnovationen gewährt werden.

Über YTWO Formative

YTWO Formative wurde 2016 gegründet und ist ein Joint Venture von RIB, dem weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten 5D-BIM-Enterprise-Lösungen, und Flex, dem globalen Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen. YTWO Formative kombiniert Digitalisierung und Industrialisierung und bietet eine vollständig integrierte, durchgehende und cloudbasierte 5D-BIM-Enterprise-Plattform zur Unterstützung der weltweiten Bau- und Wohnungswirtschaft. Der digitalisierte und industrialisierte Arbeitsprozess kann Einsparungen und Vorteile von bis zu 30% erzielen.

RIB Software SE

