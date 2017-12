Am Eröffnungstag der Bitcoin Futures an der Börse von CBOE Global Markets Inc., stiegen die Futures auf die weltweit populärste Krypto-Währung um bis zu 25 Prozent an und lösten zwei temporäre Handels-Stillstände aus, die die Volatilität eindämpfen sollten. Erstmals hat an einer Derivatebörse der Handel mit Bitcoin-Futures begonnen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...