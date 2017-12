Marktkommentar

Das Wachstum der Eurozone wird durch den Einkaufsmanagerindex unterstützt

Die Wirtschaft in der Eurozone befindet sich in guter Verfassung, unterstützt von einer breiten Erholung in der Region. Gemessen an den Einkaufsmanagerindizes (EMI) sind die Erwartungen an die wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im November gestiegen. Historisch gesehen war der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone ein guter Frühindikator für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP), das im Vergleich zum Vorjahr aktuell 2,6 Prozent beträgt.

