FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Handelsauftakt am Montag mit moderaten Gewinnen an seine starke Vorwoche angeknüpft. Getragen von den guten Vorgaben der Wall Street und den asiatischen Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,23 Prozent auf 13 183,87 Punkte.

Ähnlich sah es in den hinteren Börsenreihen aus: Der MDax rückte um 0,31 Prozent auf 26 260,46 Zähler vor und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,25 Prozent auf 2521,12 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,25 Prozent auf 3600,45 Punkte.

Nach dem Kursanstieg im Dax von mehr als 2 Prozent in der vergangenen Woche hoffen die Anleger nun auf eine Jahresendrally. Schlüssel ist laut Marktexperten, ob das wichtigste deutsche Börsenbarometer nachhaltig über seinen jüngsten Widerstand bei 13 200 Punkten klettern kann - das obere Ende der nach unten bis 12 800 Punkte reichenden Handelsspanne der vergangenen Wochen.

Für einen weiteren Anstieg dürfen allerdings die Notenbanken nicht negativ überraschen - sie geben mit ihren Leitzinsentscheidungen in dieser Woche deshalb die Richtung vor: Im Fokus steht zunächst die US-Notenbank Fed am Mittwoch - gerechnet wird mit einer weitere Anhebung um 25 Basispunkte. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der britischen Notenbank, die am Donnerstag folgen, werden keine Änderungen der Leitzinssätze erwartet. Zudem wartet am Freitag der große Verfallstag an den Terminbörsen./tav/ag

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0080 2017-12-11/09:19