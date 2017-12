FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Konjunktur in Deutschland beflügelt das Handwerk, führt aber nicht zu einem Beschäftigungsaufbau. Im dritten Quartal stiegen die Umsätze in den zulassungspflichtigen Betrieben nach vorläufigen Zahlen um insgesamt 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Umsätze legten dabei in allen sieben Gewerbegruppen zu, mit einem Plus von 6,4 Prozent aber am stärksten bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf, zu dem etwa der Metallbau zählt.

Mit 0,7 Prozent am schwächsten fiel der Zuwachs in den Handwerken für den privaten Bedarf aus. Hier wie auch im Lebensmittelgewerbe ging die Beschäftigung zurück, während sie in den übrigen fünf Gewerbegruppen zulegte. Insgesamt waren im Handwerk im dritten Quartal mit einem Plus von 0,1 Prozent aber kaum mehr Menschen beschäftigt als vor Jahresfrist.

December 11, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

