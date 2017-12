Der Bitcoin, (BTC/USD) die bekannteste Kryptowährung der Welt, kann seine Erholung vom Rückgang zur 12.750 $ ausbauen und so wurde das Hoch bei 16.580 $ gebildet, nach dem die Bitcoin Futures stark zulegten und die 18K$ Marke überwunden wrude. Reuters berichtete, dass die "am meisten gehandelten Kontrakte an der in Chicago ansässigen CBOE Global Markets ...

