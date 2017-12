(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde ein ausgefallenes Wort ergänzt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der neue Deutsche-Bank-Finanzvorstand James von Moltke sieht den in der vergangenen Woche verabschiedeten neuen Kapitalvorgaben gelassen entgegen. "Wir sind gut kapitalisiert, es gibt keinen Grund, alarmiert zu sein", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe) in seinem ersten Interview mit einer deutschen Zeitung seit seinem Amtsantritt im Juli. Die ab 2022 beginnende fünfjährige Einführungsphase für die neuen Bestimmungen geben den Banken genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Der 48-jährige sieht in den kommenden Jahren eine weitere Konsolidierung der Branche, aber nicht unbedingt den Zusammenschluss der Deutschen Bank mit der seit der Finanzkrise teilverstaatlichen Commerzbank . Auf die Frage, ob die beiden Häuser zusammengehen sollten, antwortete er. "In der Bankenbranche wird es in den kommenden Jahren wohl weitere Zusammenschlüsse geben, das stimmt. Aber jeder Zusammenschluss muss vom Geschäftsmodell her Sinn machen, damit alle davon profitieren - Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden. Da muss man sehr viel berücksichtigen."

"Außerdem führen wir ja gerade die Postbank mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank zusammen. Das alleine ist die derzeit größte Bankenfusion in Europa", sagte der von der Citigroup zur Deutschen Bank gewechselte Manager. Der Enkel von Helmuth James von Moltke, einem Widerstandskämpfer im Dritten Reich, sieht auch eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch einen Konkurrenten gelassen. "Unser Wettbewerbsumfeld ändert sich ständig, darauf müssen wir uns einstellen - egal, wie es aussieht. So ist das im Leben."/zb

