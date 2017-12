NEUSTADT (IT-Times) - Schon im Sommer 2016 hat Deutschlands größter Schuhhersteller Birkenstock die Lieferung an Amazon.com in die USA eingestellt - jetzt folgt auch das Aus in Deutschland und Europa. Wie Birkenstock mitteilt, wird das Unternehmen zum 1. Januar 2018 die Direktlieferungen an Amazon in...

Den vollständigen Artikel lesen ...