Frankreichs Wirtschaft dürfte Expansionstempo in 4Q halten

Die französische Wirtschaft dürfte im Schlussquartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal wachsen, womit sie das relativ hohe Tempo im bisherigen Jahresverlauf beibehalten würde. Dies geht aus der monatlichen Umfrage der Banque de France hervor. Es ist der jüngste Hinweis auf eine breite wirtschaftliche Erholung in Frankreich und einen steigenden Optimismus unter den führenden Wirtschaftsvertretern des Landes.

Türkei überrascht im 3. Quartal mit zweistelligem Wachstum

Die türkische Wirtschaft ist im dritten Quartal zweistellig gewachsen und hat damit die bereits hohen Erwartungen noch übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich zum Vorjahreszeitraum um 11,1 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Plus von 9,3 Prozent gerechnet. Zugleich wurde die Expansion im zweiten Vierteljahr auf 5,4 von 5,1 Prozent nach oben korrigiert und im ersten auf 5,3 von 5,0 Prozent.

Handwerk im dritten Quartal mit 3,9 Prozent mehr Umsatz

Die gute Konjunktur in Deutschland beflügelt das Handwerk, führt aber nicht zu einem Beschäftigungsaufbau. Im dritten Quartal stiegen die Umsätze in den zulassungspflichtigen Betrieben nach vorläufigen Zahlen um insgesamt 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Umsätze legten dabei in allen sieben Gewerbegruppen zu, mit einem Plus von 6,4 Prozent aber am stärksten bei den Handwerken für den gewerblichen Bedarf, zu dem etwa der Metallbau zählt.

Südkorea hält mit USA und Japan Militärmanöver zur Raketenabwehr ab

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea haben die USA, Südkorea und Japan am Montag ein neues gemeinsames Militärmanöver gestartet. Bei der zweitägigen Übung mit insgesamt vier Kriegsschiffen in den Gewässern zwischen Japan und der koreanischen Halbinsel wird die Abwehr ballistischer Raketen geübt, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium am Montag mitteilte. Simuliert wird demnach, wie aus Nordkorea abgefeuerte Raketen geortet, ihre Flugbahnen verfolgt und Informationen unter den drei Verbündeten ausgetauscht werden. Nordkorea feuert regelmäßig Raketen zu Testzwecken ab; mehrere von ihnen überflogen japanisches Territorium.

Venezuela schließt wichtigste Oppositionsparteien von Präsidentschaftswahl aus

Die wichtigsten Oppositionsparteien in Venezuela werden nach Worten von Staatschef Nicolás Maduro von der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ausgeschlossen. Zur Begründung nannte Maduro den Boykott der Bürgermeisterwahlen durch die Parteien am Sonntag. Bei den Wahlen gewannen seine Sozialisten nach Angaben des Staatschefs mehr als 300 von 335 Bürgermeisterposten. "Jede Partei, die heute nicht teilgenommen hat und zum Boykott der Wahl aufgerufen hat, kann nicht mehr antreten", sagte der Präsident bei einer Pressekonferenz. Dies sei ein "Kriterium der verfassunggebenden Versammlung", sagte Maduro. Von dem Ausschluss betroffen sind unter anderen die Parteien der Oppositionspolitiker Henrique Capriles und Leopoldo López.

+++ Konjunkturdaten

+ Norwegen

Verbraucherpreise Nov +0,1% gg Vm, +1,1% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +1,0% gg Vj, PROG: +1,3%

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov -0,3% gg Vm, PROG: unverändert

