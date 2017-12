Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/11.12.2017/09:10) - Der Pressetherapeut informiert: Auf diese Innovation haben viele Behinderte und auch Senioren gewartet. Der erste "faltbare" Elektro-Rollstuhl ermöglicht mehr Mobilität und Bewegungsfreiheit für gehandicapte Personen. Christian Wegscheider, Chef von http://www.help-24.at ist von diesem Rollstuhl mit Elektromotor überzeugt: "Alle, die ihn probiert haben, sind begeistert, weil er einerseits innerhalb einer einzigen Sekunde auseinandergeklappt und sofort fahrbereit ist und andererseits sehr leicht und von nur einer einzigen Person bedienbar. Der Elektro-Rollstuhl ist aus Flugzeug-Aluminium, sehr leicht und kann daher auch ohne Probleme in Auto, Flugzeug oder Zug mitgenommen werden. Und das ist wichtig, gerade wenn Behinderte oder Senioren verreisen wollen." Verfügbar ist der FreedomChair in Österreich und Deutschland: https://www.24-std-pflege.at/de/mobilitaet/faltbarer-e-rollstuhl/freedomchair-a0 8l.html Elektromobilität ist in aller Munde, aber derzeit leider meist nur in Verbindung mit Tesla und Supersportwagen. Wer jedoch gehandicapt ist, der erwartet sich auch Innovationen und echte Verbesserungen im Bereich von Rollstühlen. Genau damit wartet der FreedomChair auf, der exklusiv von Help-24.at importiert und vertrieben wird. Christian Wegscheider: "Mit vielen Sanitätshäusern gibt es bereits Kooperationen. Es werden aber laufend neue Vertriebspartner gesucht - auch in Deutschland. Natürlich kann diese Innovation von allen aktiven Menschen mit körperlicher Einschränkung sofort bei uns in Wien getestet werden." Die Vorteile des Elektro-Rollstuhl FreedomChair: - in nur einer Sekunde fahrbereit - von nur einer Person aufklappbar - Passt in "fast" jeden Kofferraum - Perfekt für Auto, Flug-, Schiffs- und Bahnreisen - Reichweite der Elektrobatterie bis 45 (!) km - Rahmen aus superleichtem und stabilem Flugzeug-Aluminium - Steuerung für Links- und Rechtshänder - Auch von Begleitperson steuerbar - Möglichkeit von Anhänger Der faltbare FreedomChair Elektro-Rollstuhl wurde konzipiert zur Beförderung gehbehinderter oder gehunfähiger Personen auf befestigten Untergründen. Infos unter: https://www.24-std-pflege.at/de/mobilitaet/faltbarer-e-rollstuhl/freedomchair-a0 8l.html Kontakt: HELP-24 GmbH Leopoldauer Straße 17 1210 Wien Tel.: 0043 (0) 1 270 61 08 E-Mail: info@help-24.at Web: http://www.help-24.at (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171211007

