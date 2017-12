Bonn - Anfang November erhöhte die Bank of England (BoE) ihren Leitzins um 25 BP auf 0,50%, so die Analysten von Postbank Research.Sie habe den Schritt mit einer zu hohen Inflation begründet, die mit aktuell 3% den Zielwert von 2% deutlich überschreite. Die BoE befinde sich in einem Dilemma, was die Einschätzung des weiteren geldpolitischen Kurses in Großbritannien erschwere. Einerseits laste das Risiko eines Scheiterns der Austrittsverhandlungen mit der EU und eines harten Brexits wie ein Damoklesschwert über der britischen Wirtschaft. Erste Anzeichen, dass die Unsicherheit über den Ausgang der Verhandlungen die Konjunktur dämpfe, seien bereits erkennbar. Andererseits habe genau diese Unsicherheit auch eine Abwertung des Britischen Pfunds bewirkt. In der Folge sei die Inflation deutlich angestiegen, zusätzlich befeuert durch vorangegangene Preisanstiege im Energiesektor.

Den vollständigen Artikel lesen ...