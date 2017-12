Frankfurt - Die Renditen am US-Rentenmarkt bewegten sich im November in sehr engen Bahnen, so die Experten von Union Investment.Dies täusche auf den ersten Blick darüber hinweg, dass der Monat sehr wohl ereignisreich gewesen sei. Auf geopolitischer Ebene habe Nordkorea mit einem neuerlichen Raketentest provoziert. Dennoch scheinen die Marktteilnehmer die Krise inzwischen zu verdrängen, sofern sie nicht eine weitere Eskalationsstufe erreicht, so die Experten von Union Investment.

