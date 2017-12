Moneycab.com: Herr Flückiger, die Schweizer Konjunktur gewinnt an Fahrt. Wird sich die positive Entwicklung Ihrer Meinung nach im kommenden Jahr fortsetzen?

Renato Flückiger: Ja. Die Wachstumsdelle des ersten Halbjahres scheint überstanden, denn die vorlaufenden Stimmungsindikatoren bewegen sich auf Mehrjahreshöchstständen. Einerseits profitiert die Schweiz von der wirtschaftlichen Erholung in Europa, andererseits hilft die moderate Abschwächung des Schweizer Frankens dem verarbeitenden Gewerbe und dem Detailhandel.

Wie präsentiert sich die Situation in den wichtigsten Exportmärkten der Schweiz?

Ein wichtiger Faktor ist die Abschwächung des Schweizer Frankens, die der Exportindustrie in die Hände spielt. Ein anderer sind die USA: Dort wächst die Industrieproduktion mit knapp 3% und die Arbeitslosenrate bewegt sich auf rekordtiefe 4% zu. Und schliesslich die Eurozone, wo sich das Konsumentenvertrauen auf einem 10-Jahre-Höchststand befindet. Die sieben Millionen neuen Stellen, die seit der Eurokrise geschaffen wurden, zeigen Wirkung. Die EU-Kommission hat jüngst die Wachstumsprognose für das laufende Jahr signifikant von 1,7% auf 2,2% angehoben. Und für nächstes Jahr rechnen die Konjunkturexperten der EU nur mit einer leichten Wachstumsverlangsamung auf 2.1%.

Geht die Aufwertung des Euro im kommenden Jahr weiter?

Dies hängt hauptsächlich davon ab, ob die Volatilität an den Märkten wieder zunimmt und damit die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem Schweizer Franken wieder ansteigt. Momentan ist dies nicht der Fall. In der ersten Jahreshälfte 2018 scheint mir eine weitere Abschwächung des Franken gegenüber dem Euro durchaus möglich. Das Umfeld in Europa ist derzeit sehr robust.

Renato Flückiger, CIO Valiant

Von welcher Entwicklung gehen Sie bei den Gewinnen der Unternehmen aus?

Erfreulicherweise kommt die globale konjunkturelle Erholung direkt bei den Gewinnen der Unternehmen an. Zudem wird die Währungsentwicklung ein starker Treiber bleiben. Ich erwarte im kommenden Jahr für Schweizer Aktien ein starkes Gewinnwachstum von 15%, gerade wegen des schwächeren Frankens. Für US-Aktien liegen unsere Schätzungen bei 10% und für Europa - aufgrund des wieder etwas erstarkten Euros - bei etwa 8 Prozent.

Das Fed hebt die Zinsen an, die EZB könnte 2018 folgen. Wie rasch wird der geldpolitische Rückenwind abnehmen?

Der geldpolitische Rückenwind nimmt zwar ab, jedoch nur sehr langsam. Das FED wird die Zinsen weiter erhöhen, dürfte seine Bilanz angesichts des noch fehlenden Inflationsdrucks aber nur zögerlich reduzieren. Da sich die Staatshaushalte vieler peripherer Euro-Staaten nach wie vor in einem prekären Zustand befinden und der Inflationsdruck fehlt, wird sich die EZB hüten, zu früh die Leitzinsen anzuheben. Die Bank of Japan ihrerseits wird wohl an ihrer direkten Steuerung der Zinskurve festhalten und damit die Geldschleusen weit offen lassen.

Welche Schritte erwarten Sie von der SNB im kommenden Jahr? Wird sie Änderungen an Ihrer Geldpolitik vornehmen?

Ich rechne damit, dass die SNB ihre duale Strategie mit Negativzinsen und Interventionen am Währungsmarkt - bei einer neuerlichen Frankenstärke - fortsetzen wird. Sie kann nicht aus dem ...

