Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montagvormittag in allen Laufzeiten unbewegt gezeigt. Mit nennenswerten Veränderungen ist für diese Woche nicht mehr zu rechnen, so ein Händler. Die am Markt erwartete Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sei bereits weitgehend eingepreist.Gegen 9.45 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze ...

