Düsseldorf - Die Inflation in China lag im November nach 1,9% im Oktober bei 1,7% im Jahresvergleich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor allem für Nahrungsmittel hätten die Konsumenten weniger tief in die Tasche greifen müssen. Das gebe der Notenbank Spielraum für unveränderte Eckzinsen (etwa 4,35% für einjährige Kredite). Die mögliche Aufnahme in internationale Rentenindices werde chinesischen Staatsanleihen 2018 vermutlich Rückenwind verleihen. (11.12.2017/alc/a/a)

