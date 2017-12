Bonn - Der seit dem Jahr 2014 anhaltende Konjunkturaufschwung in der Eurozone hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg des BIP-Wachstums von 1,8% auf voraussichtlich 2,3% deutlich beschleunigt, so die Analysten von Postbank Research.Nicht zuletzt dank eines stetigen Rückgangs der Arbeitslosenquote von 9,6% auf 8,8% im bisherigen Jahresverlauf sollte der private Verbrauch mit einem Plus von 1,9% gegenüber dem Vorjahr erneut wichtigster Wachstumstreiber gewesen sein. Unterstützung sei auch seitens der Investitionen gekommen, die sich mittlerweile trotz Brexit-Sorgen und politischer Unsicherheit in Europa mit einem Plus von voraussichtlich 4,0% zum konjunkturellen Zugpferd entwickelt hätten. Die höhere Dynamik in diesem Jahr gehe aber insbesondere auf den Außenhandel zurück, der angesichts deutlich gestiegener Ausfuhren 0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum beigetragen haben sollte - nachdem er im Vorjahr noch rund das Doppelte hiervon subtrahiert habe. Trotz eines moderateren Zuwachses beim Staatskonsum (+1,1%) deute kurz vor dem Jahreswechsel alles darauf hin, dass das EWU-BIP-Wachstum 2017 auf einer äußerst breiten Basis gestanden habe.

