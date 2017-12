Original-Research: Mynaric AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Mynaric AG Unternehmen: Mynaric AG ISIN: DE000A0JCY11 Anlass der Studie: Research Studie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 95,00 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Mynaric hat sich auf die Entwicklung und die Produktion von laserbasierten Produkten für den Einsatz in lasergestützten Kommunikationsnetzwerken spezialisiert. Bei diesem Geschäftsfeld handelt es sich um einen jungen, wenig ausgeprägten Markt. Wir erwarten für diesen Bereich ein sehr dynamisches Marktwachstum und halten langfristig ein Marktvolumen im zweistelligen Milliardenbereich für möglich. Mynaric hat sich in den letzten drei Geschäftsjahren auf die Entwicklung von Vorserienprodukten konzentriert, um sie bei potenziellen Kunden zu Test- und Demonstrationszwecken einsetzen zu können. Bei dementsprechend noch fehlenden Vermarktungsumsätzen und ansteigenden F&E-Aufwendungen, hat die Gesellschaft bisher die operative Gewinnschwelle noch nicht erreicht. Die Leistungsfähigkeit der bisher entwickelten Produkte konnte im Zuge von Kundentests erfolgreich demonstriert werden. Im laufenden Geschäftsjahr hat Mynaric mit der Erweiterung des bisherigen Produktportfolios begonnen. Nachdem bisher hauptsächlich Entwicklungen im Luft-Bereich vorangetrieben wurden, hat man sich nun entschlossen, Terminals für den Raumfahrtbereich herzustellen. Eine Bodenstation für diesen Bereich wurde bereits entwickelt und soll von den ersten Kunden im GJ 2018 getestet werden. Die Entwicklung des Weltraumlaserterminals sollte in 2018 abgeschlossen werden, so dass dieser ab 2019 für die Nutzung auf Satelliten ausgeliefert werden kann. Im August dieses Jahres konnte Mynaric den Abschluss eines Design- und Herstellungsvertrags mit dem amerikanischen Unternehmen Airborne Wireless Network verkünden. Im Rahmen dessen sollen im kommenden Geschäftsjahr umfangreiche Tests mit Lasertechnologien des Unternehmens vorgenommen werden. Hierbei sollen bis zu 20 Flugzeuge mit Lasertechnik von Mynaric ausgestattet werden, um ein laserbasiertes Kommunikationsnetz zu erhalten. Diese Kooperation bildet den Grundstein für die vom Unternehmen angestrebte Serienproduktion. Mynaric hat in der Vergangenheit eine gute Basis gelegt, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im Zukunftsmarkt laserbasierte Kommunikationsnetze signifikant profitieren zu können. Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir für Mynaric einen Umsatz von 3,30 Mio. EUR und ein EBITDA von -3,12 Mio. EUR. Durch die Aufnahme der Serienproduktion sollte in 2019 auf operativer Ebene die Gewinnschwelle erreicht werden können. Für die darauf folgenden Geschäftsjahre erwarten wir auf Basis einer dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten stark ansteigende Betriebsergebnisse (EBITDAs). Hierbei sollten langfristig deutlich zweistellige EBITDA-Margen erreicht werden können. Auf dieser Grundlage haben wir die Gesellschaft mithilfe unseres DCF- Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 95,00 EUR ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich hieraus das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15971.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

