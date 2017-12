Tagesgewinner am Freitag im DAX waren die Banken. Die Deutsche Bank legte dabei um 3,3 Prozent zu und stand im Index an erster Stelle. Marktteilnehmer führten hier mehrere Faktoren für den Anstieg an. Zum einen kämen eine steilere Zinskurve und ein Zinsanstieg den Banken zugute, weil deren Kreditgeschäft wieder lukrativer werde. Zum anderen sei es bei den Basel-3-Regeln zum Eigenkapital zu keiner Verschärfung der angedachten Forderungen gekommen. Damit wurde ein Teil regulatorischer Unsicherheiten getilgt. Die Aktie der Deutschen Bank profitiert bereits seit geraumer Zeit von einer freundlicheren Stimmung der Anleger zur Aktie und steigt seit ...

