Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit moderaten Gewinnen in eine von der internationalen Geldpolitik dominierte Handelswoche gestartet. Rückenwind lieferten positive Impulse aus Übersee: An der Wall Street war es vor dem Wochenende nach oben gegangen, und auch die Börsen Asiens legten zum Wochenstart zu. Der SMI konnte am Freitag ebenfalls noch ein kleines Plus für die Gesamtwoche herausschlagen.

In der neuen Woche geben die Notenbanken die Richtung vor: Denn gleich vier wichtige Zentralbanken werden ihren letzten Zinsentscheid für 2017 bekanntgeben. Was die EZB, die SNB und die Bank of England betrifft, sei das Potenzial für eine Überraschung ziemlich gering, so ein Marktanalyst. Im Fokus steht der US-Zinsentscheid am Mittwoch. "Die Märkte preisen nun schon seit geraumer Zeit eine weitere Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ein", so ein weiterer Marktbeobachter. Sollte sich das Fed entscheiden, angesichts der Steuerreform das Tempo der Zinserhöhungen daraufhin zu beschleunigen, könnte dies die Aktienrally ins Stocken bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,19% höher bei 9'337,07 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,16% auf 1'502,69 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 10'705,64 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 13 im Minus, ...

