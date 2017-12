Zürich - Nachdem der Senat die Steuersenkungspläne in den USA knapp durchgewunken hatte, kam es am Montag zu einer starken Eröffnung mit steigenden Aktienkursen. Allerdings ebbte die Kauflaune danach ab, weil die Kurse dies wohl bereits eingepreist hatten. Zudem gab es Störsignale um Präsident Trump wegen seinen Beziehungen zu Russland und im Nahen Osten mit seiner Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Die Stimmung wurde aber am Freitag zunehmend positiv. Der Euro Stoxx 50 avancierte über die Woche 1.8%, der DAX gar 2.3%, angeführt vom Rebound in Fresenius (+9.3%). Der SMI mit nur plus 0.5% wurde gebremst von Roche (-3%) und auch der S&P 500 legte eine Verschnaufpause ein (+0.4%).

Im Vorfeld der FED Sitzung vom Mittwoch blieb es bei den Zinsen ruhig. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen notierten in den USA bei 2.38%, in Deutschland bei 0.30% und in der Schweiz bei -0.16%.

Die Zinserhöhung beim FED ist vorweggenommen. Möglicherweise kommt es am Mittwoch daher zu keinen grossen Bewegungen in den Devisen. Im Vorfeld erstarkte der Dollar. Der USD/CHF kletterte ...

