Berlin/Stuttgart (ots) - Der Preis der Herzlosigkeit in diesem Jahr geht an das Warenhaus Breuninger. Das Deutsche Tierschutzbüro zeichnet das Kaufhaus aus, weil es mit Pelz von gequälten Tieren handelt und keine Einsicht zeigt, sich aus dem Pelzgeschäft zurückzuziehen. "Wer aus Profitgier Fell von gequälten Tieren verkauft, der hat den Preis 'Herzlosestes Unternehmen 2017' mehr als verdient", so Jan Peifer Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro.



Das Warenhaus Breuninger geriet in die Kritik der Tierrechtler, weil es noch immer Echtpelz im Sortiment führt, obwohl die Produktion der Pelze nachweislich mit enormer Tierquälerei verbunden ist. Aus diesem Grund stiegen bereits unzählige Firmen wie Armani, Hugo Boss und Zara aus dem Pelzhandel aus. Breuninger verwendet jedoch immer noch Pelz von Tieren, die im Ausland für ein kleines Accessoire an Jacke oder Mütze getötet werden. Besonders pikant ist, dass im Warenhaus auch Pelze aus China und Finnland angeboten werden. Bilder von den riesigen Pelzfarmen zeigen unfassbare Gräueltaten gegenüber den jungen Pelztieren. Nach Recherchen des Deutschen Tierschutzbüros verwendet Breuninger Pelz mit der Bezeichnung "Raccoon", fälschlicherweise wird oft angenommen, dass es sich dabei um Waschbär und nicht um den zur Familie der Hunde gehörenden Marderhund handelt. Diese Hunde vegetieren oft auf riesigen Farmen in winzigen Käfigen dahin, und mit nur wenigen Monaten wird den - in Freiheit übrigens monogam lebenden - Hunden das Fell abgezogen.



Das Deutsche Tierschutzbüro rief die Anti-Pelz-Kampagne "Breuninger - Leid und Tod im Angebot" ins Leben und veranstaltete bundesweit vor Breuninger-Filialen Protestaktionen. Die Aktivisten informierten Passanten und Breuninger-Kunden über Echtpelz, diese waren überrascht und schockiert, dass das Warenhaus noch immer Echtpelz im Sortiment führt. An einer Petition haben sich bisher über 60.000 Personen beteiligt, zudem haben die Tierrechtler zum Boykott aufgerufen. "Wir werden so lange demonstrieren, bis Breuninger endlich pelzfrei ist", so Peifer abschließend.



Protest-Termine vor Breuninger Filialen: Heute, 11.12.2017, Karlsruhe 14.12.2017, Reutlingen 15.12.2017, Stuttgart 16.12.2017, Stuttgart 18.12.2017, Stuttgart 20.12.2017, Erfurt 21.12.2017, Erfurt



Weitere Informationen zur Kampagne unter: https://www.breuninger-pelz.de/



Pressekontakt: Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V. Mobil: 0171-4841004 Mail: presse@tierschutzbuero.de