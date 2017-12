ATHEN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die Liberalisierung des Arbeitsmarkts haben griechische Gewerkschaften für den kommenden Donnerstag zu groß angelegten Streiks aufgerufen. Unter anderem wollen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und die Seeleute für 24 Stunden in den Ausstand treten. Auch der öffentliche Nahverkehr soll lahmgelegt werden. Bereits am Montag gab es erste Demonstrationen in Athen und Thessaloniki.

Die Liberalisierung des griechischen Arbeitsmarkts ist ein wesentlicher Bestandteil des griechischen Spar- und Reformprogramms und Voraussetzung für weitere Hilfen der Gläubiger des hoch verschuldeten Landes. Vorgesehen sind unter anderem die Einschränkung des Streikrechts und die Lockerung des Kündigungsschutzes./axa/DP/zb

