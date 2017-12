St. Gallen - Diese Woche steht das letzte Feuerwerk der Zentralbanken in diesem Jahr auf dem Programm. Die Fed wird am Mittwoch den Reigen mit der nächsten Zinserhöhung auf 1.25% bis 1.50% eröffnen. Nach einem ersten Versuchsballon Ende 2015 ist die Fed in diesem Jahr dazu übergegangen, den Zinserhöhungszyklus konsequenter zu verfolgen. Im nächsten Jahr wird sie diesen Prozess fortsetzen und die Zinsen bis Ende 2018 auf über 2% anheben. Die Bank of England und die EZB werden am Donnerstag wenig Neues zu berichten haben. In London ist nach der ersten Zinserhöhung vor einem Monat wieder Ruhe angesagt. Die EZB hat bereits im Oktober klargemacht, welche Geldpolitik sie 2018 verfolgen will. Sie kauft weiter munter Anleihen, wenn auch etwas weniger. Über Zinserhöhungen will man noch lange nicht reden. Da bleibt der Nationalbank nichts anders übrig, als sich still zu verhalten und zu betonen, dass der Franken überbewertet sei und man alles tue, um den Franken zu schwächen. Im Dezember 2017 heisst das: weiterhin Negativzinsen, damit der Franken für die Anleger nicht zu attraktiv wird.

